Andromeda Metals Limited est une entreprise de minéraux industriels basée en Australie. La société est engagée dans l'approvisionnement durable en minéraux industriels et dans l'avancement des nanotechnologies. Le projet Great White (GWP) de la société comprend plusieurs gisements contenant un mélange naturel de tubes d'halloysite et de plaques de kaolinite. Le projet Great White est situé dans le district de Streaky Bay, près de la communauté de Poochera sur la péninsule d'Eyre en Australie-Méridionale. Le projet de kaolin Mount Hope est situé à 80 kilomètres au nord-ouest de Port Lincoln, sur la péninsule Eyre, en Australie-Méridionale. Il contient certains des kaolins les plus brillants et les plus blancs du monde. Outre son portefeuille de projets d'halloysite et de kaolin, la société développe également plusieurs projets d'exploitation de cuivre et d'or en Australie. Son projet Eyre Kaolin est composé de quatre concessions d'exploration totalisant 2 799 kilomètres carrés sur la péninsule occidentale d'Eyre, en Australie-Méridionale.

Secteur Sociétés minières intégrées