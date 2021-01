Anevia : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la

Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ANEVIA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 5 110

Solde en espèces: 25 477,47 €

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 3 547 titres 8 725,91 € 29 transactions VENTE 6 066 titres 14 843,69 € 42 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 7 629

Solde en espèces: 19 359,69 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0 Solde en espèces: 150 000,00 €

propos d'ANEVIA

Anevia est l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles OTT et IPTV innovantes multi-écrans pour la diffusion TV en direct, le streaming vidéo, la télévision en différé et les services de vidéo à la demande. La société offre un portefeuille complet de solutions de compression vidéo, de têtes de réseaux IPTV multi-écrans, de Cloud DVR et de CDN afin de faire profiter aux téléspectateurs d'une expérience télévisuelle de nouvelle génération - partout, à tout moment et sur n'importe quel écran - y compris en 4K Ultra HD. Ses solutions ont été largement adoptées par des grands opérateurs de télévision à péage et de télécommunications mondiaux, ainsi que des télédiffuseurs et des fournisseurs de services vidéo dans l'hôtellerie, la santé et le milieu de l'entreprise.

Fondée en 2003, Anevia est connue pour être la première entreprise à avoir commercialisé des technologies vidéo avancées. La société est membre et contributrice active de plusieurs associations des secteurs de la télévision, des médias et de l'hôtellerie. Basée en France, et possédant des bureaux aux États-Unis, à Dubaï et à Singapour, Anevia est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. Depuis octobre 2020, après une acquisition de 87 % du capital social et 87 % des droits de vote, le capital d'Anevia est majoritairement détenu par Ateme, le leader du traitement vidéo offrant à des milliards de téléspectateurs la capacité de visionner des contenus à tout moment sur n'importe quel écran.

Pour plus d'informations, consultez le site www.anevia.com

Contacts