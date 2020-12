Anevia : Note d'information établie par Anevia en réponse à l'offre publique alternative simplifiée d'achat ou mixte visant les actions et les bons de souscription de la société Anevia initiée par ATEME

NOTE D'INFORMATION

ETABLIE PAR

EN REPONSE A L'OFFRE PUBLIQUE ALTERNATIVE SIMPLIFIEE D'ACHAT OU MIXTE

VISANT LES ACTIONS ET LES BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS DE LA SOCIETE ANEVIA

INITIEE PAR

TERMES DE L'OFFRE Pour la Branche Achat: 3,50 € par action Anevia et, concernant les bons de souscription d'actions Anevia (les « BSA ») : 1,06 € par BSA 2017C, 1,64 € par BSA2019A, 0,24 € par BSA A et 1,54 € par BSA B. Pour la Branche Mixte: pour 10 actions Anevia, 1 action Ateme à émettre et 20 € Durée de l'Offre: 15 jours de négociation. Le calendrier de l'Offre sera fixé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») conformément aux dispositions de son règlement général.

En application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son règlement général, l'AMF a apposé le visa n°20-590 en date du 8 décembre 2020 sur la présente note en réponse (la « Note en Réponse »). Cette Note en Réponse a été établie par Anevia et engage la responsabilité de ses signataires.

Le visa, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8-1 I du code monétaire et financier, a été attribué après que l'AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible et si les informations qu'il contient sont cohérentes ». Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.

AVIS IMPORTANT

En application des articles 231-19 et 261-1 I et II et suivants du règlement général de l'AMF, le rapport du cabinet Associés en Evaluation et Expertise Financière (A2EF), représenté par Madame Sonia Bonnet-Bernard, agissant en qualité d'expert indépendant, est inclus dans la Note en Réponse.

Dans le cas où à l'issue de l'Offre :