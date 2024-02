Anexo Group plc est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des services juridiques et de location de crédit intégrés et spécialisés. La société se concentre sur la fourniture de véhicules de remplacement et de services juridiques associés aux clients qui ont été impliqués dans un accident non responsable. Ses segments comprennent la location de crédit, les services juridiques, la réparation de logements, le recours collectif VW et le recours collectif Volkswagen. Le segment "Credit Hire" est engagé dans la fourniture de véhicules de location à crédit aux personnes ayant eu un accident non responsable. Le secteur des services juridiques se concentre sur les services juridiques associés à l'aide apportée à la personne à qui la société a fourni un véhicule, ainsi que sur d'autres activités de services juridiques. La société fournit un service intégré de bout en bout au client, y compris la fourniture d'un véhicule de location à crédit, le règlement initial des frais de réparation et de récupération, la gestion et le recouvrement des coûts et le traitement de toute demande d'indemnisation pour dommages corporels.