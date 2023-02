Le Groupe Anexo nomme Zeus Capital comme courtier conjoint

Anexo Group PLC - fournisseur intégré de services de location de crédit et de services juridiques basé à Merseyside, en Angleterre - nomme Zeus Capital Ltd comme courtier conjoint avec effet immédiat. Fait suite à l'achèvement de l'acquisition d'Arden Partners PLC par Zeus Group Ltd le 16 janvier.

Le commerce dans toutes les divisions est conforme aux attentes. Anexo fournira de plus amples détails dans sa mise à jour commerciale pré-clôture, publiée le 4 avril.

Cours actuel de l'action : 110,00 pence, en baisse de 3,5% à Londres le mardi midi

Évolution sur 12 mois : baisse de 26 %.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

