Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust (le fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du fonds est de rechercher un revenu courant avec un objectif secondaire de rendement total. Dans des circonstances normales, le fonds investira au moins 80 % de la valeur de ses actifs nets, plus le montant de tout emprunt à des fins d'investissement, dans des titres d'institutions financières américaines et non américaines, qui peuvent inclure, sans s'y limiter, des banques, des caisses d'épargne, des sociétés financières, des sociétés de développement commercial (BDC) qui investissent dans des prêts, des sociétés d'investissement immobilier de prêts hypothécaires commerciaux et résidentiels, des sociétés de courtage et de conseil, des compagnies d'assurance et des sociétés de portefeuille financier. Le fonds investit principalement dans des titres de créance émis par des institutions financières, y compris des titres de créance subordonnés, des titres de créance non notés, des titres de créance de premier rang et des titres à haut rendement. Son conseiller en investissement est Angel Oak Capital Advisors, LLC.