Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust est un fonds d'investissement de gestion à capital fixe. L'objectif de placement du fonds est de rechercher un revenu avec un objectif secondaire de rendement total. Le fonds investit principalement dans des titres de créance émis par des institutions financières, notamment des titres de créance subordonnés (sous-dette), des titres de créance non notés, des titres de créance de premier rang et des titres à haut rendement, en mettant l'accent sur ceux du secteur des banques communautaires des États-Unis. Le Fonds investit également dans des actions ordinaires, des actions privilégiées, des titres convertibles, des bons de souscription et des titres privilégiés de fiducie (TruPS) de ces institutions. La politique de placement du Fonds, qui consiste à investir au moins plus de 80 % de son actif dans des titres d'institutions financières, n'est pas fondamentale et peut être modifiée sans l'approbation des actionnaires. Le conseiller en placement du Fonds est Angel Oak Capital Advisors, LLC.