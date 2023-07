Angel One Limited, anciennement Angel Broking Limited, est une société de courtage de détail à service complet basée en Inde. La société fournit des services de courtage et de conseil, des financements sur marge, des prêts contre des actions et la distribution de produits financiers. Elle propose des services de courtage par le biais du web, de plateformes numériques et exe telles que trade.angelbroking.com, Angel One App, Angel BEE et Angel Speed PRO. La société fournit des services de courtage sur les segments des actions, des matières premières et des devises, ainsi que sur les produits de la dette. Elle fournit des services de conseil en investissement à ses clients de détail avec des recommandations d'investissement personnalisées. Elle propose des services de négociation sur marge à ses clients afin de tirer parti des garanties éligibles en finançant les exigences du segment de livraison en espèces des actions. Elle entreprend la distribution de produits financiers tiers tels que des fonds communs de placement et des produits d'assurance santé et vie. Par le biais de sa filiale, Angel Fincap Private Limited, elle propose des prêts contre des actions aux clients de détail.