Le courtier indien Angel One enregistre une hausse de 30 % de son bénéfice au quatrième trimestre grâce à une augmentation des commandes

La société, qui propose diverses applications de trading, a déclaré que sa clientèle totale a augmenté de 49,5% à 13,8 millions au cours des trois mois se terminant le 31 mars.

Le bénéfice consolidé d'Angel One a augmenté à 2,67 milliards de roupies (32,6 millions de dollars) pour le quatrième trimestre, contre 2,05 milliards de roupies il y a un an.

L'indice de référence Nifty a chuté de 4,1 % au cours des trois premiers mois de l'année.

Les courtiers en bourse traditionnels tels qu'Angel One voient leur stratégie évoluer vers des dépenses plus importantes en matière de technologie et de nouveaux forfaits tarifaires, car ils sont confrontés à la concurrence acharnée d'acteurs privés émergents tels que Zerodha, Groww, Upstox, qui proposent des tarifs attractifs, des fonctions analytiques et des interfaces faciles à utiliser pour les opérations de trading.

Alors que les comptes de négociation actifs ont diminué à 33,5 millions en janvier 2023 contre 36,6 millions en juin 2022, l'euphorie due à la pandémie étant retombée, les volumes de produits dérivés sont restés élevés, en particulier avec un appétit accru pour les options de la catégorie des particuliers, ont déclaré les analystes d'ICICI Securities.

Le chiffre d'affaires quotidien moyen a augmenté de 114,3 % pour atteindre 18,5 trillions de roupies au cours du trimestre, contre 8,6 trillions de roupies il y a un an.

Cependant, le ratio de clients actifs d'Angel, qui indique le nombre de clients négociant régulièrement, est tombé à 31 % contre 39,7 % il y a un an.

Le gouvernement indien a décroché en mars la taxe sur les transactions de titres pour les contrats à terme et les options, et l'impact de cette mesure devrait se faire sentir au cours du premier trimestre >> a déclaré qui ?

Les actions de la société ont clôturé en hausse de 1,04 % lundi, avant la publication des résultats. Elles sont en baisse de 2,63 % depuis le début de l'année.

(1 $ = 82,0400 roupies indiennes)