Angel One Limited est une société de courtage de détail à service complet. Elle exerce des activités de courtage d'actions, de devises et de matières premières, fournit des services de négociation sur marge, des services de dépôt et distribue des fonds communs de placement à ses clients. La société fournit également des services de gestion de portefeuille. La société opère à travers le segment du courtage et des services connexes. Ses plateformes numériques comprennent Angel One Super App, Angel One Trading et Smart API. Angel One Super App est une plateforme numérique à multiples facettes, axée sur l'intelligence artificielle (IA), dont les parcours de base comprennent l'éducation à l'investissement et à la négociation dans de multiples catégories d'actifs comme les actions, les matières premières, les devises, les fonds communs de placement et les obligations. Les filiales de la société comprennent Angel Financial Advisors Private Limited, Angel Fincap Private Limited, Angel Securities Limited, Angel DigiTech Services Private Limited et Mimansa Software Systems Private Limited.