ANGELALIGN TECHNOLOGY Inc est un fournisseur de solutions de traitement dentaire par gouttières transparentes. La société fournit aux professionnels dentaires des solutions numériques d'orthodontie qu'elle a elle-même développées. Le système d'alignements transparents Angelalign de la société facilite la tâche des professionnels du dentaire tout au long du processus de traitement par alignements transparents, comprend des services d'évaluation de cas et de planification de traitement assistés numériquement, fournit aux professionnels du dentaire des services d'évaluation de cas et de planification de traitement assistés numériquement, aide les professionnels du dentaire à concevoir, revoir et modifier les plans de traitement ; les gouttières transparentes personnalisées et amovibles, basées sur des plans de traitement spécifiques, sont des appareils dentaires amovibles, transparents et en plastique, utilisés pour traiter les malocclusions ; et la plateforme de services en nuage, iOrtho, permet de passer des commandes, d'examiner, de modifier et de finaliser les plans de traitement en ligne avec l'aide de ses concepteurs médicaux, et d'examiner, d'éditer et de gérer les dossiers médicaux de leurs patients.