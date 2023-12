Anghami Inc est une société basée aux Émirats arabes unis qui fournit une plateforme technologique de divertissement musical numérique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). La société dispose d'un catalogue comprenant plus de 72 millions de chansons et de contenus sous licence provenant de labels arabes, d'artistes indépendants et de distributeurs, disponibles pour plus de 75 millions d'utilisateurs. La société propose également de la musique provenant de labels internationaux tels que Universal, Sony et Warner. Les services de la société sont disponibles en anglais, arabe et français. Elle possède des bureaux à Beyrouth, Dubaï, Le Caire et Riyad et opère dans 16 pays de la région MENA.

Secteur Internet