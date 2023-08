Angi Inc. met en relation les professionnels des services à domicile avec les consommateurs dans environ 500 catégories différentes, allant de la réparation et de la rénovation des maisons au nettoyage et à l'aménagement paysager. Les secteurs d'activité de la société comprennent les annonces et les pistes, les services, les toitures et l'international (y compris l'Europe et le Canada), et les différentes entreprises au sein de ces secteurs opèrent sous plusieurs marques, notamment Angi, HomeAdvisor, Handy, Total Home Roofing, Angi Roofing, MyBuilder, et Travaux.com. Le segment des annonces et des pistes fournit aux consommateurs des outils et des ressources pour les aider à trouver des professionnels locaux, présélectionnés et évalués par les clients pour des projets de réparation et d'amélioration de l'habitat. Le segment Services propose un service d'offres pré-tarifées, en vertu duquel les consommateurs peuvent demander des services par l'intermédiaire des plateformes de marque Angi et Handy. Le segment Toiture propose des services de remplacement et de réparation de toitures, principalement en Floride. Le segment International (qui comprend l'Europe et le Canada) gère des activités internationales, telles que Travaux, MyHammer et Werkspot.

Secteur Internet