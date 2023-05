L'investisseur TCS Capital demande à Yelp d'envisager une vente ou une fusion avec Angi

L'investisseur activiste TCS Capital Management a exhorté mardi Yelp Inc à envisager une vente ou une fusion avec la société de services en ligne Angi Inc, ce qui a entraîné une hausse de 10 % des actions du site de recommandations de services dans les échanges de pré-marché.

TCS Capital, qui est l'un des principaux actionnaires de Yelp avec une participation de plus de 4 %, a déclaré que la société était "scandaleusement sous-évaluée".

"En tant qu'ancien membre du conseil d'administration et investisseur de longue date dans ANGI, je pense qu'une combinaison de Yelp et d'ANGI produirait d'énormes synergies de revenus et des économies de coûts qui pourraient finalement doubler la valeur des actions de Yelp", a déclaré Eric Semler, le fondateur de TCS Capital, dans une lettre.

Par ailleurs, M. Semler a suggéré que Yelp pourrait être vendue pour au moins 70 dollars par action, soit plus du double du prix actuel de l'action.

Les actions de Yelp étaient en hausse à 36,03 $ dans les échanges de pré-marché mardi.

Un porte-parole de Yelp a déclaré que la société "maintient un dialogue actif avec ses actionnaires et apprécie les commentaires constructifs sur ses activités et les moyens de créer de la valeur".

Angi n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.