AngioDynamics, Inc. est une société de technologie médicale. La société se concentre sur le rétablissement d'un flux sanguin sain dans le système vasculaire du corps, élargissant ainsi les options de traitement du cancer. Elle se consacre à la fabrication, au développement et à la vente de dispositifs médicaux pour l'accès vasculaire, les maladies vasculaires périphériques et l'oncologie au niveau mondial. Ses segments comprennent Med Tech et Med Device. Ses catégories de produits comprennent l'oncologie, les thérapies veineuses, les interventions vasculaires, les lignes médianes et les ports. Ses produits d'oncologie comprennent le générateur RF modèle 1500X, le ballon endorectal IsoLoc, le dispositif de résection bipolaire laparoscopique Habib 4X, le dispositif de résection bipolaire Habib 4X et Alatus. Ses thérapies veineuses comprennent le laser VenaCure EVLT 1470 Pro, le système VenaCure EVLT, les kits de procédure VenaCure EVLT et le kit d'ablation des veines perforantes et accessoires de 400 microns (PVAK). Ses interventions vasculaires comprennent le cathéter de soutien Syntrax, l'AlphaVac et le système de perfusion SpeedLyser PRO. Ses ports comprennent les ports Xcela Plus et les ports conventionnels.