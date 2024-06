Angkor Resources Corp. est une société canadienne d'optimisation des ressources au Cambodge qui cherche des solutions minérales et énergétiques dans tout le pays. La société, avec ses filiales, est principalement engagée dans l'exploration de ses propriétés minières et de ses intérêts pétroliers et gaziers. La société se concentre sur les propriétés minières situées dans le Royaume du Cambodge, dans les provinces de Ratanakiri et de Mondolkiri, ainsi que sur le pétrole et le gaz et sur d'autres opportunités au Canada, au Cambodge et aux Philippines. La société possède des intérêts dans trois propriétés minières, à savoir Andong Meas (ADM), Oyadao North (OYN) et Andong Bor (ADB). Ses trois licences d'exploration minière au Royaume du Cambodge couvrent environ 366 kilomètres carrés. La société détient également 100 % de la licence et explore plusieurs zones d'intérêt, notamment Canada Wall, Gossan Hills et Wild Boar.