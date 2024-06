ANGLE plc est une société de biopsie liquide basée au Royaume-Uni qui propose des solutions de cellules tumorales circulantes (CTC) pour la recherche, le développement de médicaments et l'oncologie clinique à partir d'un simple échantillon de sang. Sa technologie de collecte des cellules tumorales circulantes (CTC), connue sous le nom de système Parsortix PC1, permet une analyse complète de l'échantillon en aval, y compris l'imagerie des cellules entières et l'analyse protéomique ainsi que l'analyse moléculaire génomique et transcriptomique complète. Le système PC1 de Parsortix est un dispositif médical qui permet de capturer et de récolter des CTC intactes dans le sang de patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique, en vue d'une analyse validée par l'utilisateur. Ses activités commerciales se concentrent sur les produits de diagnostic et les services cliniques. Ses produits de diagnostic comprennent le système Parsortix et les consommables associés. Ses services comprennent le développement d'essais sur mesure et les essais cliniques pour l'industrie pharmaceutique. La technologie Parsortix utilise une technologie microfluidique sous la forme d'une cassette à usage unique pour capturer et récolter les CTC dans le sang total.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés