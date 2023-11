(Alliance News) - Angle PLC a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que les revenus de 2023 soient plus que doublés par rapport à 2022, en annonçant le lancement d'un nouveau test destiné à soutenir les études de thérapie du cancer.

Cependant, la société de diagnostic médical basée dans le Surrey, en Angleterre, a déclaré que l'augmentation des revenus était plus lente que prévu.

Les actions d'Angle ont chuté de 16 % à 10,97 pence chacune jeudi après-midi à Londres.

La société a déclaré qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires d'environ 2,2 millions de livres sterling en 2023, inférieur au consensus du marché de 3,0 millions de livres sterling, mais plus que doublé par rapport à 1,0 million de livres sterling en 2022.

En outre, Angle s'attend à ce que la marge brute du second semestre 2023 soit plus élevée que celle du premier semestre, aidée par le mix produit-service.

Pour 2024, il s'attend à ce qu'elle soit plus que triplée par rapport à 2023, stimulée par la croissance des ventes des distributeurs.

Andrew Newland, fondateur et directeur général d'Angle, a déclaré : " L'accumulation des revenus a été plus lente que prévu, mais elle évolue dans la bonne direction et l'entreprise s'attend à une forte croissance des revenus d'une année sur l'autre. Les économies réalisées grâce à la rationalisation de nos activités de services cliniques vont maintenant permettre d'étendre la marge de manœuvre financière prévue jusqu'au deuxième trimestre 2025 et nous sommes impatients de faire progresser les lancements prévus de nouveaux produits et services afin de favoriser l'adoption généralisée du système Parsortix de la société pour soutenir la médecine de précision dans le domaine du cancer."

Dans le même temps, la société a annoncé le lancement de son test Portrait PD-L1, destiné à soutenir les études de thérapie anticancéreuse. "PD-L1 est un biomarqueur lié au système immunitaire qui peut être exprimé à la surface des cellules tumorales dans toute une série de types de cancer. L'expression de ce biomarqueur permet aux cellules cancéreuses d'échapper aux mécanismes de réponse immunitaire qui empêcheraient normalement la croissance anormale des cellules", a expliqué l'entreprise.

Le PDG Newland a déclaré : "Bien que les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires aient permis des progrès remarquables dans le traitement des tumeurs, le coût du traitement est élevé et, à l'heure actuelle, la majorité des patients n'y répondent pas. Le test PD-L1 Portrait d'Angle permet une identification précise, répétable et exacte de PD-L1 sur les cellules tumorales circulantes et a donc le potentiel de rationaliser la sélection des patients et d'optimiser le suivi de PD-L1 pour la réponse au traitement et la progression de la maladie tout au long des études cliniques. Nous commençons maintenant à promouvoir activement ce test auprès des clients biopharmaceutiques".

