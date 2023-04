Angle s'associe à BioView ; First Class salue le nickel

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Angle PLC - Société de diagnostic médical basée dans le Surrey, en Angleterre - Annonce un partenariat avec BioView Ltd pour développer un test de biopsie liquide des cellules tumorales circulantes HER2 pour le cancer du sein via Parsortix, un système clinique d'Angle. Alan Schwebel, directeur général de BioView, déclare : "Les CTC offrent une opportunité unique d'accéder aux altérations protéiques et/ou génomiques de HER2 tout au long du traitement du cancer du patient, afin d'assurer l'éligibilité à la bonne thérapie et d'améliorer les résultats pour le patient."

Atlantic Lithium Ltd - développe une mine de lithium au Ghana - Le programme de forage intercalaire et de forage au diamant commence sur le gisement Ewoyaa sud 2. Le forage fait partie de son programme de forage intercalaire à circulation inverse et de forage au diamant de 3 000 mètres. Dit que les programmes de forage d'exploration et de ressources n'auront pas d'impact sur la livraison de l'étude de faisabilité définitive qui est en bonne voie d'être publiée au deuxième trimestre de 2023.

First Class Metals PLC - société d'exploration de métaux à la recherche de découvertes de métaux à grande échelle au Canada - Découvre 10 % de nickel, environ 4,5 % de cuivre et 2,1 grammes par tonne de métaux précieux au projet West Pickle Lake, ce que le directeur général Marc Sale appelle " les intercepts les plus larges rapportés à ce jour de la découverte ". Il ajoute : "Les résultats constituent un encouragement supplémentaire pour notre zone de projet contiguë North Hemlo, détenue à 100 %, et nous sommes impatients de développer nos propres plans d'exploration dans cette zone jusqu'en 2023."

Henry Boot PLC - Promoteur immobilier basé à Sheffield, Angleterre - Achève un projet industriel et logistique et complète son programme de développement de 1,25 milliard de livres sterling. Le projet Power Park, d'une valeur de 54 millions de livres sterling et d'une superficie de 426 000 pieds carrés, situé sur l'ancien site d'Imperial Tobacco à Nottingham, est achevé. En outre, l'entreprise achète un site de 62 acres dans le Lancashire dans le cadre d'une coentreprise avec l'entreprise de construction Barnfield Group Ltd, ce qui permettra de réaliser un projet industriel et logistique de 786 000 pieds carrés à Preston. Le directeur général, Tim Roberts, a déclaré : "Nous sommes particulièrement encouragés par la résistance de la demande des occupants pour des entrepôts de haute qualité dans des endroits clés, ce qui nous a permis de continuer à faire progresser et à développer notre important programme de développement I&L. Nous restons conscients du fait que nous ne pouvons pas nous permettre de nous contenter d'un seul entrepôt. Nous restons conscients des vents contraires qui impactent l'environnement commercial, mais nous chercherons à tirer parti des conditions du marché par le biais d'acquisitions foncières opportunistes sélectives qui proposent un potentiel de développement attractif, en particulier dans des zones telles que I&L où la demande sous-jacente reste indéniablement forte."

Kodal Minerals PLC - société d'exploration et de développement axée sur le lithium et l'or - annonce que le forage du prospect Boumou dans le cadre du projet de lithium au Mali est terminé. Le trou de forage KLRC197 a trouvé 1,96 % d'oxyde de lithium sur 100 mètres. Bernard Aylward, directeur général, déclare : "Compte tenu de la qualité de ces résultats, il est probable que le prospect Boumou fera l'objet d'un nouveau programme de forage d'exploration qui devrait reprendre début mai lorsque tous les résultats d'analyse auront été reçus."

Tirupati Graphite PLC - producteur de graphite et de graphène avec des opérations à Madagascar et en Inde - Mise à jour sur l'acquisition prévue de Suni Resources SA, filiale de Battery Minerals Ltd. Tirupati et Battery Minerals conviennent de modifier la répartition du prix des actions entre les tranches et les dates d'émission. 3,5 millions d'actions Tirupati seront émises mercredi et 6,5 millions d'actions supplémentaires seront émises le 8 décembre. Les actions devraient être négociées sur le marché principal de la Bourse de Londres lundi.

