(Alliance News) - Anglesey Mining PLC a déclaré jeudi qu'elle avait engagé la société de services techniques d'ingénierie souterraine Central Alliance pour mener une étude de validation de concept pour son projet de montagne Parys à Anglesey, au Pays de Galles.

La société minière, présente dans le nord du Pays de Galles, en Suède et au Canada, a déclaré que l'étude utiliserait la tomographie à muons comme outil explicatif pour identifier de nouvelles ressources et aider à la délimitation des zones de minéralisation existantes à Parys mountain.

La tomographie muonique est "une technique qui mesure les particules subatomiques générées naturellement, appelées muons, à partir desquelles elle crée une image de la subsurface par le biais de différences de densité". Le processus est analogue à l'imagerie médicale par rayons X, a ajouté Anglesey Mining.

Anglesey Mining prévoit également de forer la "zone de cuivre nord" proposée sous peu, l'appareil de forage devant être mobilisé au cours de la semaine commençant le 11 septembre.

"Nous sommes très heureux d'annoncer l'étude de validation du concept avec Central Alliance et sa technique de tomographie à muons. Les forages historiques réalisés dans le cadre du projet Parys mountain ont permis d'identifier de nombreuses zones intéressantes qui n'ont pas fait l'objet d'un suivi ou qui n'ont pas été incluses dans les estimations actuelles des ressources. Le puits Morris constitue un emplacement idéal pour tester cet outil d'exploration de pointe", a déclaré Jo Battershill, président-directeur général d'Anglesey Mining.

"Les méthodes géophysiques conventionnelles étant de plus en plus difficiles à utiliser sur l'île d'Anglesey en raison d'obstacles tels que les câbles électriques, les parcs éoliens et les routes, la nécessité de développer de nouvelles technologies devient de plus en plus importante.

"Nous pensons que l'ensemble de la stratigraphie de Parys Mountain reste très prometteuse et que la minéralisation existante devrait s'étendre à la fois dans l'axe et en profondeur, comme on l'a vu dans de nombreux autres gisements de SMV dans le monde. L'application de méthodes d'exploration modernes à ce projet pourrait faciliter et accélérer la découverte de nouvelles zones minéralisées et le développement des ressources actuellement connues.

Les actions d'Anglesey Mining ont clôturé en baisse de 1,0 % à 1,51 pence chacune à Londres jeudi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

