Anglesey Mining PLC est une société de développement minier basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans l'exploration et le développement de sa propriété de Parys Mountain dans le nord du Pays de Galles, au Royaume-Uni. La propriété de Parys Mountain de la société abrite un important gisement polymétallique de zinc, de cuivre, de plomb, d'argent et d'or. Il est situé au contact ou à proximité du contact entre les schistes ordoviciens et la séquence volcanique silurienne sus-jacente. La société détient une participation de 50 % dans le projet Grangesberg Iron en Suède. Elle détient également 12 % de Labrador Iron Mines Holdings Limited, qui, par l'intermédiaire de ses filiales Labrador Iron Mines Limited (LIM) et Schefferville Mines Inc. (SMI). Elle est située dans la région de Menihek, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador et dans la province de Québec, près de la ville de Schefferville, au Québec.

