Anglesey Mining salue les progrès réalisés en matière de forage dans son projet de montagne galloise

(Alliance News) - Anglesey Mining PLC a déclaré lundi qu'elle avait commencé la conception, la planification et la logistique de la première série de forages intercalaires dans la zone de cuivre nord de son projet de cuivre-zinc-plomb-argent-or de Parys Mountain sur l'île d'Anglesey dans le nord du Pays de Galles.

La société minière, qui possède des exploitations dans le nord du Pays de Galles, en Suède et au Canada, a déclaré qu'il s'agirait du premier forage intercalaire depuis 1974. Le directeur général Jo Battershill a déclaré que les résultats historiques des forages comprenaient 7 grammes d'argent par tonne.

Il a ajouté que la société de conseil en traitement des minerais Grinding Solutions Ltd, dont il a retenu les services, a informé Anglesey que les essais métallurgiques commenceront dans le courant du mois et dureront environ 10 semaines. "Ces essais ont été conçus pour déterminer quelle méthode de préconcentration est la plus optimale pour la conception de l'usine (séparation en milieu dense ou tri des minerais par transmission de rayons X)", a déclaré Anglesey.

Le PDG Battershill a déclaré : "Nous sommes conscients que le marché des ressources juniors reste très difficile. Cependant, avec un projet de métaux de base avancé situé au Royaume-Uni, le conseil d'administration pense qu'Anglesey Mining peut se différencier du peloton."

Les actions d'Anglesey Mining sont restées stables à 1,60 pence chacune à la mi-journée de lundi à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.