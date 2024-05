Anglesey Mining PLC - société minière opérant au Pays de Galles, en Suède et au Canada - Les analyses montrent que le puits NCZ003 dans la zone cuprifère nord de l'actif de Parys Mountain au Pays de Galles "a recoupé une zone significative de minéralisation". La société déclare : "Comme les deux trous précédents du programme, le NCZ003 a recoupé à la fois de larges zones de minéralisation et de multiples zones à plus haute teneur. Il est important de noter que le forage démontre une bonne continuité et confirme l'intégrité du modèle géologique et du ciblage des forages, avec des indications de volumes minéralisés plus importants dans l'ensemble."

Andrew King, président par intérim, ajoute : "Une fois de plus, nous sommes très heureux de constater que le projet Parys Mountain donne de très bons résultats de forage. Il convient de rappeler aux investisseurs que Parys Mountain est manifestement le projet de cuivre le plus important et le plus avancé du Royaume-Uni, avec des ressources substantielles encore évidentes. En outre, le projet bénéficie d'une situation favorable sur un site de développement de friches industrielles déjà autorisé et doté d'une infrastructure importante déjà en place.

Cours actuel de l'action : 1,48 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 26

