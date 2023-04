Anglesey Mining va mettre à jour les autorisations pour permettre l'autorisation du site de Parys Mountain

(Alliance News) - Anglesey Mining PLC a déclaré jeudi qu'elle s'était engagée à mettre à jour les autorisations réglementaires afin d'obtenir le consentement pour son site de Parys Mountain.

La société minière qui opère dans le nord du Pays de Galles, en Suède et au Canada a déclaré que le site de Parys Mountain détient plusieurs autorisations valables jusqu'en 2028, mais note que des changements ont été apportés à la loi sur l'aménagement du territoire et à la réglementation environnementale depuis que les autorisations ont été accordées.

L'entreprise a indiqué qu'à la suite de son enquête préalable auprès de l'autorité de planification minérale du nord du Pays de Galles, elle a dû tenir une réunion d'enquête préalable à la demande, car le projet est classé comme un site inactif en raison de l'exploitation d'une ancienne mine.

La réunion avec l'autorité de planification, ainsi qu'avec les parties consultées, notamment Natural Resources Wales et Anglesey County Council, s'est tenue mercredi sur le site de Parys Mountain et dans la ville locale d'Amlwch.

Anglesey Mining a déclaré que sa proposition indiquait une production minière d'un million de tonnes par an, avec une durée de vie initiale de la mine de 12 ans, couvrant une zone d'autorisation élargie par rapport à son permis de construire initial. Les personnes consultées peuvent répondre à la proposition en faisant part de leurs préoccupations ou de leurs questions.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à devoir réaliser une étude d'impact sur l'environnement.

"Notre société prend très au sérieux les aspects réglementaires, environnementaux et sociaux de l'industrie, car c'est la combinaison de ces éléments qui permettra à Anglesey Mining d'obtenir son permis d'exploitation. Une communication régulière avec les principales parties prenantes de tout projet est essentielle à la réussite de l'obtention du permis et de l'autorisation de planification, et pour un grand nombre des personnes consultées par la loi qui ont assisté à la consultation préalable à la demande sur le site hier, il s'agissait de leur première exposition au projet et à la proposition de l'entreprise.

"Notre planification interne a tenu compte de l'obligation de réaliser une étude d'impact sur l'environnement et les programmes correspondants ont débuté au cours du premier semestre de l'année dernière. Par conséquent, les études de base et les études écologiques sont à la fois bien avancées et bien comprises. Les travaux nécessaires à l'avancement de ces programmes se poursuivront au cours de cette année".

Les actions d'Anglesey Mining ont augmenté de 4,6 % à 2,30 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.