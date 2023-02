Angling Direct nomme Steve Crowe comme nouveau directeur général

Angling Direct PLC - détaillant britannique spécialisé dans les articles et équipements de pêche - annonce un plan de succession au conseil d'administration. Andy Torrance quitte son poste de directeur général et devient président non exécutif. Nomme Steve Crowe, actuel directeur financier, au poste de directeur général. Martyn Page quitte son poste de président non exécutif, mais reste un directeur non exécutif. Lance la recherche d'un nouveau directeur financier. Ajoute que le calendrier des changements dépend de la nomination du directeur financier.

Cours actuel de l'action : 28,40 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 43%

