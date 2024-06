Angling Direct PLC est un détaillant omnicanal spécialisé dans la vente d'articles et d'équipements de pêche, basé au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est la vente d'articles de pêche par l'intermédiaire de ses sites web et de ses magasins. La société offre un service à la clientèle, des conseils d'experts et des gammes de produits, y compris une gamme complète d'équipements. La société reçoit plus de 8,6 millions de visiteurs sur ses sites web chaque année et réalise environ 29 000 transactions par semaine dans ses magasins. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Les magasins, le Royaume-Uni en ligne et l'Europe en ligne. Les catégories de produits de la société comprennent les appâts et les additifs, les accessoires d'appât, les bateaux d'appât, les boîtes d'appât, le matériel de fabrication d'appâts, les brouettes et les chariots, les accessoires de chaises de lit, les chaises de lit, les alarmes de morsure, les bivouacs et les abris, les accessoires de bivouac, les seaux et les énigmes, les catapultes, les chaises, les vêtements, le matériel de cuisine, les soins du poisson, les fichiers, les lignes de mouche, le stockage des mouches, les cartes-cadeaux, les indicateurs, l'éclairage, les bagages, les filets, les outils, les parapluies, et autres.

Secteur Détaillants autres spécialités