Anglo American Platinum Limited est le 1er producteur mondial de platine. Les revenus bruts par famille de produits se répartissent comme suit : - rhodium (43,8%) : 0,3 million d'onces produites ; - palladium (26,8%) : 1,6 million d'onces produites en 2019 ; - platine (17,9%) : 2,4 millions d'onces produites ; - nickel (2,8%) : 22,3 Kt produites ; - autres (8,7%) : notamment cuivre (14,6 Kt) et or. A fin 2021, le groupe exploite 13 mines implantées en Afrique du Sud (12) et au Zimbabwe.

Secteur Métaux et minéraux précieux