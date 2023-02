Anglo American plc : Une zone support en renfort 20/02/2023 | 08:39 achat En cours

Cours d'entrée : 3219GBX | Objectif : 3670GBX | Stop : 3000GBX | Potentiel : 14.01% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Anglo American plc au contact de niveaux intéressants situés vers 3180 GBX. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 3670 GBX. Synthèse Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.



Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.



Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.



Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.



Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.



Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.



L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.



Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.



Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité. Sous-secteur Sociétés minières intégrées Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ANGLO AMERICAN PLC 3.12% 48 762 BHP GROUP LIMITED 5.19% 166 549 RIO TINTO PLC 8.26% 123 001 GLENCORE PLC -5.92% 76 516 SAUDI ARABIAN MINING COMPAN.. 2.47% 45 039 GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.. 20.33% 35 235 TECK RESOURCES LIMITED 16.08% 22 539 SOUTH32 LIMITED 13.25% 14 154 IVANHOE MINES LTD. 16.92% 11 129 PILBARA MINERALS LIMITED 18.40% 9 120 - PT MERDEKA COPPER GOLD TBK 15.05% 7 520

Données financières USD EUR CA 2022 36 085 M - 33 765 M Résultat net 2022 5 704 M - 5 337 M Dette nette 2022 7 241 M - 6 775 M PER 2022 8,54x Rendement 2022 4,92% Capitalisation 48 762 M 48 762 M 45 627 M VE / CA 2022 1,55x VE / CA 2023 1,51x Nbr Employés 106 000 Flottant 92,3% Prochain événement sur ANGLO AMERICAN PLC 23/02/23 Année 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Clôture 40,16 $ Objectif de cours Moyen 41,65 $ Ecart / Objectif Moyen 3,70% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Duncan Graham Wanblad Chief Executive Officer & Executive Director Stephen Thomas Pearce Finance Director & Executive Director Stuart John Chambers Chairman Matt Daley Group Head-Mining Ian Robert Ashby Independent Non-Executive Director