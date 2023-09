ANGLO AMERICAN : Barclays reste positif, ajuste sa cible

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Anglo American tout en ajustant son objectif de cours de 30 à 29 livres sterling, jugeant que 'la sous-performance relative du cours de l'action a créé une opportunité d'accroître l'exposition'.



Le broker souligne la reprise opérationnelle en cours et l'élargissement de la décote en termes de valorisation 'somme des parties' (SOTP) à une époque d'augmentation de l'activité de fusions-acquisitions dans les métaux de base.



Barclays met aussi en avant des rendements attractifs à long terme (rendement du FCF de plus de 15%). 'La croissance de la VAN et le rendement du dividende impliquent un TSR de 13% par an jusqu'en 2030', estime-t-il ainsi.



