Anglo American : Oddo reste positif, ajuste sa cible

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Anglo American malgré un objectif de cours ramené de 3500 à 3400 pence, dans le sillage d'un ajustement de ses estimations pour la compagnie minière d'origine sud-africaine sur la période 2021-23.



Outre une valorisation attractive, le bureau d'études met en avant un mix de commodités favorable (diamants, platinoïdes, etc...), un levier opérationnel important en 2022 et un bon positionnement sur la thématique décarbonation.



Oddo pointe aussi une génération d'EBITDA additionnel des projets (Quellaveco) permettant de maintenir la capacité du groupe à générer du free cash-flow (supérieur à 15% en 2021-22) malgré la hausse des dépenses d'investissement (Capex).



