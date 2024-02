(Alliance News) - Les mineurs Antofagasta PLC et Anglo American Platinum Ltd ont souligné vendredi leurs progrès en matière de responsabilité environnementale.

Antofagasta, une société cotée à Londres qui extrait du cuivre et de l'or au Chili, a déclaré que son conseil d'administration avait approuvé de nouveaux objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre, après avoir atteint son objectif précédent plus tôt que prévu en 2022.

Antofagasta a déclaré qu'elle visait désormais une réduction de 50 % des émissions absolues d'ici à 2023, par rapport à 2020 et en tenant compte de l'augmentation prévue de la production de cuivre de l'entreprise. Cet objectif concerne les émissions de portée 1 et de portée 2, c'est-à-dire les émissions qu'une entreprise provoque directement et indirectement par ses activités et ses produits.

Anto vise une réduction de 10 % des émissions du champ d'application 3, c'est-à-dire celles causées par ses fournisseurs, d'ici à 2030.

Anto a noté que la consommation de diesel représente 90 % de ses émissions de portée 1, et cherche donc à électrifier son parc de véhicules de transport minier.

"Nous comprenons l'importance de produire du cuivre de manière sûre et responsable, ce qui est conforme à notre objectif de développer l'exploitation minière pour un avenir meilleur", a déclaré le directeur général Ivan Arriagada.

De son côté, Anglo American Platinum Ltd a déclaré que ses mines de Mototolo et d'Amandelbult en Afrique du Sud ont été évaluées pour la première fois par rapport à la norme minière de l'Initiative for Responsible Mining Assurance, obtenant respectivement les scores IRMA 75 et IRMA 50. AmPlats a déclaré que ses deux mines sont les deux premières mines de platine d'Afrique du Sud à se soumettre à un audit IRMA.

Dans le même temps, sa mine Unki au Zimbabwe a conservé un score IRMA 75, après avoir été évaluée pour la première fois à ce niveau en 2021.

IRMA 50 signifie qu'une mine a satisfait à au moins 50 % des exigences de chacune des quatre sections de la norme pour l'exploitation minière responsable. IRMA 75 signifie qu'elle a satisfait à 75 % des exigences, et IRMA 100 signifie qu'elle a satisfait à 100 % des exigences.

"Conformément à notre stratégie visant à être un leader en matière d'ESG et à ajouter de la valeur aux produits que nous extrayons, nous aidons nos clients à répondre de manière efficace et crédible aux attentes croissantes en matière de matériaux miniers d'origine responsable", a déclaré Craig Miller, PDG d'AmPlats, en se référant aux normes environnementales, sociales et de gouvernance.

Anglo America PLC détient 80 % d'Anglo American Platinum.

Les actions d'Antofagasta étaient en hausse de 3,2 % à 1 744,00 pence à Londres vendredi, tandis qu'Anglo American était en hausse de 3,2 % à 1 824,08 pence. Amplats était en hausse de 2,5% à Johannesburg à 742,50 ZAR.

