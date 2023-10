Anglo American : bien orienté avec un relèvement d'analyste

Anglo American grimpe de 5% à Londres, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF, qui relève son opinion de 'sous-performance' à 'neutre' et son objectif de cours de 2200 à 2450 pence sur le titre de la compagnie minière.



'Anglo aborde désormais une phase plus favorable marquée notamment par la poursuite du ramp-up de Quellaveco et la hausse prévue de la production dans plusieurs activités notamment le charbon', juge l'analyste, qui met aussi en avant une valorisation 'attractive'.



