(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en demi-teinte jeudi, les investisseurs observant avec prudence les données sur la santé de l'économie américaine.

Parmi les valeurs individuelles, les actions d'Anglo American ont bondi, après qu'il ait confirmé qu'il "examinait" une offre d'achat de son plus grand rival australien, le groupe BHP.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 33,81 points, soit 0,4 %, à 8 074,19. Le FTSE 250 était en baisse de 98,85 points, 0,5%, à 19 620,52, et l'AIM All-Share était en baisse de 0,60 point, 0,1%, à 754,09.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,5% à 806,43, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,5% à 16 979,96, et le Cboe Small Companies était en baisse marginale à 15 317,25.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,1 %.

Tous les regards sont tournés vers les données économiques américaines. Le calendrier économique de jeudi prévoit une lecture du produit intérieur brut à 1330 BST.

"Un PIB élevé suggérerait que l'économie américaine est suffisamment forte pour soutenir les bénéfices des entreprises, mais il pourrait également retarder les attentes d'une réduction des taux de la Fed. À l'inverse, un PIB plus faible que prévu augmenterait probablement les attentes d'une réduction des taux, en particulier si les bénéfices déçoivent en raison d'attentes exagérées", a déclaré Ipek Ozkardeskaya chez Swissquote Bank.

"Dans l'ensemble, je pense qu'un PIB plus faible que prévu susciterait une réaction plus positive du marché, mais les risques entourant le PIB penchent en faveur d'un chiffre plus élevé que prévu.

Après la lecture du PIB, l'attention se tournera rapidement vers les données relatives aux dépenses de consommation personnelle, qui constituent l'indicateur préféré de la Fed en matière d'inflation.

Les données américaines de vendredi sur les dépenses de consommation personnelle devraient montrer que l'inflation annuelle de base est tombée à 2,6 % en mars, contre 2,8 % en février.

La livre était cotée à 1,2491 USD tôt jeudi à Londres, en hausse par rapport à 1,2432 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi. L'euro s'est établi à 1,0714 USD, en hausse par rapport à 1,0687 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 155,65 yens, en hausse par rapport à 155,06 yens.

Dans le FTSE 100, Anglo American a pris le devant de la scène, bondissant de 13%.

Le mineur a confirmé qu'il "examinait" une offre de rachat de son grand rival australien BHP Group, dans ce qui serait l'une des plus grandes transactions du secteur depuis des années.

Anglo American n'a pas révélé le prix de l'offre "non sollicitée", qui doit être conclue avant la date limite du 22 mai.

Toutefois, BHP a déclaré par la suite que l'offre valorisait le capital social d'Anglo American à 31,1 milliards de livres sterling.

BHP, dont le siège est en Australie, a une valeur de marché d'environ 148 milliards d'USD, tandis qu'Anglo American, dont le siège est à Londres, a une valeur de marché d'environ 36 milliards d'USD.

AstraZeneca a progressé de 5,3 %.

L'entreprise pharmaceutique a déclaré que son chiffre d'affaires avait atteint 12,68 milliards de dollars au premier trimestre 2024, soit une hausse de 17 % par rapport aux 10,88 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt est passé de 2,62 milliards USD à 2,80 milliards USD.

Suite à ces résultats, Astra a augmenté son dividende de 2,90 USD à 3,10 USD.

Dans l'indice FTSE 250, Inchcape a progressé de 5,3 %.

Le distributeur automobile basé à Londres a déclaré que le chiffre d'affaires a augmenté de 5% sur une base déclarée pour atteindre 2,3 milliards de livres sterling au premier trimestre 2024. Sur une base organique, le chiffre a légèrement augmenté de 6 % et à taux de change constants, il a augmenté de 11 %.

"Notre début positif pour 2024 reflète la qualité sous-jacente de notre activité et nous avons confiance en nos perspectives pour l'année, que nous avons réitérées", a déclaré le directeur général Duncan Tait.

D'autre part, WH Smith a perdu 7,5 %.

Le détaillant londonien, qui opère dans les rues principales du Royaume-Uni et dans les lieux de voyage tels que les aéroports et les gares du monde entier, a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 8 % pour atteindre 926 millions de livres sterling au cours des six mois se terminant le 29 février, contre 859 millions de livres sterling un an plus tôt.

Le bénéfice avant impôt est toutefois tombé de 45 millions de livres sterling à 28 millions de livres sterling.

Pour ce qui est de l'avenir, WH Smith a déclaré qu'elle était en bonne voie pour produire des résultats annuels conformes aux attentes.

Le PDG, Carl Cowling, a déclaré : "Le groupe se trouve dans la position la plus forte qu'il ait jamais occupée en tant que détaillant mondial de produits de voyage. Nous avons connu un bon premier semestre et nos activités sont bien positionnées pour la période de pointe de l'été".

Aux États-Unis, mercredi, les actions à Wall Street ont été modérées, le Dow Jones Industrial Average clôturant en baisse de 0,1 %, le S&P 500 en légère hausse et le Nasdaq Composite en hausse de 0,1 %.

Après la cloche de clôture à New York, Meta Platforms a plongé de 15 % dans les échanges après les heures de bureau.

Meta a indiqué que des coûts plus élevés que prévu l'attendaient alors qu'elle consacre davantage d'argent à l'intelligence artificielle, après avoir publié un nouveau trimestre exceptionnel.

Le propriétaire de Facebook et d'Instagram a fait état d'une augmentation à deux chiffres de son chiffre d'affaires trimestriel, tandis que son bénéfice a plus que doublé en glissement annuel au premier trimestre. Toutefois, il a revu à la hausse ses prévisions de dépenses totales et de dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année et a averti que les pertes d'exploitation de Reality Labs augmenteraient "de manière significative".

Alphabet, Intel et Microsoft devraient tous publier leurs résultats jeudi.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en baisse de 2,2 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en hausse de 0,3 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,4 %.

À Sydney, les marchés financiers étaient fermés à l'occasion de l'Anzac Day.

Le pétrole Brent était coté à 88,21 USD le baril tôt à Londres jeudi, en hausse par rapport à 88,12 USD mercredi.

L'or était coté à 2 320,70 USD l'once, en baisse par rapport à 2 329,42 USD.

