Anglo American : confirme les discussions avec Vale

Anglo American prend note de l'annonce faite hier par Vale et confirme qu'Anglo American et Vale ont eu des discussions préliminaires sur la possibilité de développer conjointement la ressource de minerai de fer Serpentina de Vale. Ce développement serait réalisé en même temps que l'exploitation de minerai de fer Minas-Rio d'Anglo American au Brésil.



Vale a indiqué hier qu'elle a eu des discussions préliminaires avec Anglo American sur la possibilité de développer, par le biais d'un partenariat, les ressources minérales du projet Serpentina, détenu par Vale, dans le but de tirer parti de la capacité du projet.



' Ces discussions sont de nature préliminaire et il ne peut y avoir aucune certitude qu'un accord sera conclu ou, si un accord est conclu, sur les termes ou la portée d'un tel accord ' indique le groupe.



