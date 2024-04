Anglo American PLC - Société minière basée à Londres - La Haute Cour d'Afrique du Sud a déclaré vendredi avoir accordé aux plaignants le droit de faire appel de son jugement antérieur en faveur d'Anglo American South Africa Ltd. Le jugement rendu à la mi-décembre a rejeté ce que la société appelle une demande de certification de recours collectif "mal conçue" par des cabinets d'avocats au nom des résidents de Kabwe, en Zambie. Selon Human Rights Watch, les mines de zinc et de plomb exploitées à Kabwe entre 1904 et 1994 ont produit des niveaux de plomb toxiques extrêmement élevés qui continuent d'affecter la santé des résidents locaux.

Anglo American déclare que l'octroi du droit de faire appel "ne remet pas en cause la décision de la Haute Cour... en décembre", et affirme que ce rejet "a clairement [mis] en évidence les multiples failles juridiques et factuelles de la plainte et [jugé] qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice que la class action soit poursuivie". L'entreprise réaffirme qu'elle "compatit à la situation à Kabwe, mais qu'elle n'en est pas responsable" et qu'elle "s'opposera à tout appel qui pourrait être interjeté".

Cours actuel de l'action à Londres : 2 160,00 pence, en baisse de 0,9 % lundi matin.

Variation sur 12 mois : en baisse de 14 %.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 510,46 ZAR, en baisse de 1,8 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 10

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

