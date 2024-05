(Alliance News) - Anglo American PLC a dévoilé mardi une nouvelle stratégie "radicale" qui lui permettra de conserver ses actifs dans le cuivre et le minerai de fer, tout en se débarrassant de ses activités dans le platine et les diamants.

Cette décision, qui fait suite à un "examen complet des actifs", intervient un jour après que la société minière basée à Londres a rejeté une offre bonifiée de BHP Group Ltd, son principal homologue.

La nouvelle offre globale de BHP, basée à Melbourne, évalue Anglo à 34 milliards de livres sterling, contre 31,1 milliards de livres sterling dans son offre précédente. BHP propose 0,813 action BHP pour chaque action Anglo, ce qui donne une valeur actuelle aux actions Anglo de 27,53 livres sterling chacune, sur la base du cours de BHP.

Dans le cadre de l'opération proposée, BHP souhaite qu'Anglo American se sépare d'Anglo American Platinum Ltd et de Kumba Iron Ore Ltd en Afrique du Sud.

Lundi, BHP a confirmé qu'elle avait fait une offre améliorée pour acheter Anglo American la semaine dernière, mais a déclaré que l'offre avait été rejetée par le conseil d'administration d'Anglo American lundi.

Afin de dégager de la valeur pour les actionnaires et de simplifier son portefeuille, Anglo American a déclaré mardi qu'elle avait l'intention de "défusionner" Anglo American Platinum Ltd et de "céder" ou de "défusionner" De Beers dans le cadre de sa nouvelle stratégie.

L'entreprise minière diversifiée souhaite également céder son activité de production de charbon sidérurgique et a déclaré qu'elle répondait déjà à un "fort" intérêt de la part d'un acheteur. Il étudie également les possibilités d'entretien et de maintenance et de cession de ses activités dans le secteur du nickel.

Dans ce qu'elle a appelé "les changements les plus radicaux" depuis des décennies, Anglo a déclaré qu'elle avait décidé de se concentrer sur le cuivre et le minerai de fer, tout en conservant ses nutriments de culture "optionnels" à Woodsmith.

"Nous pensons qu'une entreprise radicalement plus simple permettra de créer une valeur ajoutée durable grâce à un changement radical des performances opérationnelles et à une réduction des coûts", a déclaré le directeur général Duncan Wanblad dans un communiqué.

"Les actionnaires d'Anglo American profiteront pleinement et sans dilution de ces changements importants, la valeur de nos actifs en cuivre et en minerai de fer étant mise en avant", a ajouté M. Wanblad.

"Cette nouvelle étape dans la transformation du portefeuille d'Anglo American devrait accélérer la reconnaissance de la valeur inhérente à nos activités depuis de nombreuses années et permettre aux actionnaires d'Anglo American de participer de manière non diluée et différenciée aux principales tendances structurelles de la demande, tout en minimisant les coûts frictionnels associés à cette transformation majeure du portefeuille", a-t-il ajouté.

Anglo American a également déclaré mardi qu'elle était en bonne voie pour atteindre le rythme annoncé précédemment d'un milliard de dollars d'économies annuelles sur les dépenses d'exploitation en 2024. En outre, une réduction supplémentaire des coûts de 800 millions de dollars à partir de la fin de 2025 est prévue.

Les actions d'Anglo étaient en baisse de 0,9 % à 2 681,00 pence chacune à Londres mardi matin. Elles étaient en baisse de 1,6 % à 624,67 ZAR à Johannesburg.

BHP est principalement cotée à Sydney, où son action a terminé en baisse de 0,2 % à 43,15 dollars australiens mardi. À Londres, ses actions étaient cotées à 2 316,30 pence, en hausse de 1,5 %. Les ZAR ont augmenté de 1,8 % pour atteindre 537,45 ZAR.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

