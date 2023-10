(Alliance News) - Anglo American PLC a convenu mercredi de collaborer avec Mitsubishi Materials Corp sur la création d'une offre de produits de cuivre qui répond à la demande croissante de métaux avec des références de provenance solides et démontrables.

La multinationale minière basée à Londres a déclaré que l'accent serait mis sur la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur fragmentée du cuivre, dans le but d'identifier et de mesurer les indicateurs de durabilité que les parties prenantes de l'industrie et les clients finaux considèrent comme les plus pertinents et les plus utiles.

Anglo, le plus grand producteur mondial de platine, a déclaré qu'en utilisant des solutions de traçabilité basées sur la technologie, les deux entreprises travailleront ensemble pour fournir à ces parties prenantes un accès sécurisé à des informations pertinentes sur la provenance des produits.

Anglo American et Mitsubishi Materials exploreront également les possibilités de décarbonisation afin de réduire l'empreinte carbone globale du métal fourni aux clients.

Mitsubishi Materials est un fabricant mondial de cuivre et d'autres matériaux métalliques non ferreux, d'outils en carbure cémenté et de composants électroniques.

Les actions d'Anglo American ont clôturé en baisse de 0,9 % à 2 248,50 pence à Londres mercredi.

