Anglo American en est aux premiers stades de l'exploration du cuivre et du cobalt dans la province du nord-ouest de la Zambie, a déclaré lundi son directeur général Duncan Wanblad.

"Le secteur minier zambien semble être sur la voie d'un regain d'activité, ce qui est bon pour la Zambie et l'industrie minière africaine", a déclaré M. Wanblad aux délégués de l'African Mining Indaba, qui se tient au Cap.

"Je suis heureux que nous ayons progressé dans l'exploration préliminaire dans la province du nord-ouest de la Zambie afin d'identifier des opportunités potentielles pour le cuivre et le cobalt.

Toutefois, M. Wanblad a également déclaré qu'il restait encore beaucoup à faire pour présenter des arguments convaincants en faveur de l'Afrique, compte tenu de l'intensité de la concurrence mondiale.

"Nous oublions parfois cette simple vérité : les juridictions minières du monde entier sont en concurrence pour chaque dollar d'investissement. Les capitaux sont très mobiles et, de plus en plus, comme nous le constatons tous, les meilleurs capitaux iront aux pays qui sont déterminés à devenir compétitifs à long terme".

Anglo American vise à réduire ses dépenses d'investissement de 1,8 milliard de dollars d'ici à 2026, alors qu'elle est confrontée à une baisse de la demande pour la plupart des métaux qu'elle extrait et à une dépréciation de son projet d'engrais britannique.

La société a rejoint ses pairs, dont Rio Tinto, Teck Resources et Glencore, en annonçant une baisse des bénéfices et des rendements au cours du premier semestre de l'année, le ralentissement de la croissance économique ayant affecté les prix des matières premières.