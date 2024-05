Anglo American a gelé les embauches au niveau mondial après s'être engagé cette semaine à simplifier le groupe minier qui est la cible d'une offre de 43 milliards de dollars de l'australien BHP, selon une note interne publiée par Anglo et examinée par Reuters.

"Suite à l'annonce faite hier de nos plans visant à dégager une valeur significative par le biais d'une simplification de notre portefeuille ... il est approprié que nous mettions en place un gel du recrutement de tous les employés permanents non basés sur les sites et des contractants dans toutes les entreprises et fonctions du groupe ", indique la note de Monique Carter, directrice des ressources humaines et de l'organisation.

Anglo American a présenté mardi des plans visant à se recentrer sur le cuivre, métal de transition énergétique, tout en se séparant ou en vendant ses activités moins rentables dans le domaine du charbon, du nickel, du diamant et du platine, dans le cadre de sa lutte contre la plus grande société minière du monde.

La société minière cotée à Londres a rejeté deux fois l'offre de BHP, affirmant que ses propositions continuaient à sous-évaluer considérablement l'entreprise.

Anglo American n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique. (Reportage de Scott Murdoch et Melanie Burton ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman et Christian Schmollinger)