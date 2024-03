Anglo American : le titre s'envole, un broker à l'achat

Le titre progresse de près de 5% profitant de l'analyse positive d'UBS.



UBS estime que les perspectives sont en amélioration. L'analyste confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 2500 pence ce qui représente un potentiel de hausse de 35%.



' Nous sommes à l'achat sur Anglo car nous sommes optimistes sur le cuivre ; Les fondamentaux des PGM commencent à paraître assez convaincants (et fournissent une bonne couverture contre la faiblesse du minerai de fer)... ' indique UBS.



' Anglo cherche à simplifier son portefeuille... nous considérons les diamants et le nickel comme étant stratégiquement moins importants. Le prix du cuivre reste le principal catalyseur à court terme... ' indique UBS.



