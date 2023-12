(Alliance News) - Anglo American PLC a déclaré vendredi qu'il restait concentré sur le contrôle des coûts et prévoyait de réduire les dépenses d'investissement à moyen terme pour faire face à la "volatilité macroéconomique élevée".

La société minière basée à Londres a indiqué qu'elle avait déjà réduit ses coûts de soutien à l'entreprise de 500 millions de dollars d'ici à la mi-2024. Elle s'attend à des économies annuelles supplémentaires de 500 millions d'USD dans l'ensemble de ses activités mondiales en 2024.

Les actions d'Anglo American ont chuté de 5,5 % à 2 102,50 pence à Londres vendredi matin. Elles ont perdu 5,4 % à 497,39 ZAR à Johannesburg.

À Johannesburg, les actions d'Anglo American Platinum Ltd ont augmenté de 1,8 % à 784,65 ZAR, tandis que les actions de Kumba Iron Ore Ltd ont baissé de 0,3 % à 598,00 ZAR.

Les efforts de réduction des coûts d'Anglo America interviennent alors que l'entreprise minière est confrontée à une volatilité économique et géopolitique permanente, ainsi qu'à la faiblesse cyclique des métaux du groupe du platine et des diamants.

"À court terme, compte tenu de la volatilité macroéconomique toujours élevée, nous réduisons délibérément nos coûts et donnons la priorité à notre capital afin d'obtenir une production plus rentable sur une base durable", a déclaré Duncan Wanblad, président-directeur général d'Anglo American.

M. Wanblad a indiqué que sa filiale Kumba avait réduit sa production en raison de contraintes logistiques prolongées en Afrique du Sud. Elle s'est également concentrée sur une production propre à plus forte marge par le biais de ses installations de traitement des métaux du groupe platine. Elle est passée à une seule usine à l'exploitation de cuivre Los Bronces au Chili.

Anglo American prévoit de réduire les coûts unitaires en 2024, malgré une inflation élevée, et de diminuer les dépenses d'investissement de 1,8 milliard USD entre 2023 et 2026.

Kumba a réduit séparément ses estimations de production pour 2023 à 35 millions de tonnes et 36 millions de tonnes, contre 35 millions de tonnes et 37 millions de tonnes prévus précédemment. Pour 2024, la production est également revue à la baisse et se situe entre 35 et 37 millions de tonnes, contre 37 et 39 millions de tonnes précédemment.

Les prévisions de production de minerai de fer sont ramenées de 39 millions de tonnes à 39 millions de tonnes, contre 39 millions de tonnes à 41 millions de tonnes. Kumba prévoit une production comprise entre 35 et 37 millions de tonnes pour 2026.

Dans un autre document séparé, Anglo American Platinum a déclaré qu'il s'attendait à atteindre les prévisions de production pour 2023, estimant la production à 3,8 millions d'onces.

Pour 2024, la production de MGP devrait se situer entre 3,3 millions d'onces et 3,7 millions d'onces, contre 3,6 millions d'onces et 4,0 millions d'onces prévus précédemment. La production pour 2025 devrait se situer entre 3,0 millions d'onces et 3,4 millions d'onces, contre 3,3 millions d'onces et 3,7 millions d'onces précédemment. La production pour 2026 devrait se situer entre 3,0 millions d'onces et 3,4 millions d'onces.

Anglo American s'attend à ce que la production pour 2023 augmente de 3 %, grâce à la montée en puissance du cuivre Quellaveco au Pérou et à une solide production de minerai de fer, qui a été compensée par les teneurs en minerai au Chili et par la baisse de la production de platinoïdes et de diamants.

Les coûts unitaires pour cette année devraient augmenter de 5 %, en raison de la pression inflationniste. Pour 2023, les dépenses d'investissement sont estimées à 5,8 milliards USD, contre 6,0 à 6,5 milliards USD prévus pour l'exercice 2022, en raison d'une hiérarchisation des priorités. En 2022, les dépenses d'investissement s'élevaient à 5,7 milliards d'USD.

Pour 2024, la production devrait diminuer de 4 % et les coûts unitaires de 2 %. Les investissements sont estimés à 5,7 milliards d'USD.

En 2025, la production devrait encore diminuer de 3 % et les dépenses d'investissement devraient s'élever à 5,7 milliards d'USD.

La production devrait augmenter de 4 % en 2026, grâce à l'augmentation des volumes de cuivre, de minerai de fer, de charbon sidérurgique et de diamants. Les investissements devraient tomber à 5,3 milliards d'USD.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

