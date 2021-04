Anglo American : scission d'activité en Afrique du Sud

Anglo American prend plus de 2% à Londres, après la décision de la compagnie minière de procéder à la scission de ses activités de charbon thermique en Afrique du Sud, sous réserve de l'approbation des actionnaires d'Anglo American le 5 mai 2021.



La séparation sera mise en oeuvre par le transfert des activités en question à une nouvelle société holding, Thungela Resources Limited, dont les actions seront admises à cotation à la fois à Johannesburg et à Londres, à partir du 7 juin 2021.



Anglo American s'est engagée à faire de Thungela une entreprise autonome durable, notamment en fournissant une injection initiale de liquidités d'environ 170 millions de dollars et un soutien supplémentaire au capital conditionnel jusqu'à la fin de 2022.



