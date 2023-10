Anglo American PLC - société minière basée à Londres - nomme Matt Walker au poste de directeur général de son unité Marketing. Cette nomination fait suite à la décision de Peter Whitcutt de se retirer après 33 ans passés au sein d'Anglo American. Matt Walker prendra ses nouvelles fonctions et rejoindra l'équipe de direction d'Anglo American à compter du 1er décembre. M. Walker a rejoint Anglo American en 2007 et occupe le poste de directeur financier du groupe depuis 2021, après avoir été trésorier du groupe pendant trois ans. Il a occupé un certain nombre de fonctions financières et autres au sein d'Anglo American, notamment en tant que directeur financier de l'activité cuivre au Chili.

"Je suis ravi que Matt rejoigne notre équipe de direction en tant que directeur général de notre activité marketing - un moteur de valeur de plus en plus important pour Anglo American en tant qu'interface principale avec nos principaux clients industriels ", a déclaré Duncan Wanblad, directeur général d'Anglo American. "L'expérience financière et commerciale de Matt, acquise dans le cadre de ses fonctions au sein de l'entreprise et dans le monde des affaires, lui confère une excellente position pour continuer à développer notre plate-forme de marketing afin de répondre aux ambitions stratégiques plus larges d'Anglo American.

Cours actuel de l'action à Londres : 2 282,0 pence, en hausse de 0,5 % jeudi matin.

Variation sur 12 mois : en baisse de 14%.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 530,96 ZAR, en hausse de 0,6 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 0,9

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

