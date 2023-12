Anglo American se prépare à geler les dépenses de croissance et à augmenter les suppressions d'emplois en Afrique du Sud, allant bien au-delà de son objectif initial d'économies et ouvrant la voie à la mise en sommeil de certaines mines de platine à coût élevé, ont déclaré des sources familières avec le sujet.

Les réductions radicales des dépenses d'Anglo pourraient être annoncées dès vendredi, lorsque l'entreprise minière informera les investisseurs de ses perspectives à trois ans, ont déclaré cinq sources.

Les sources ont indiqué que les mesures comprennent l'abandon d'un plan ambitieux visant à augmenter la production de la mine clé d'Anglo American Platinum, Mogalakwena, et, si les prix des métaux restent déprimés, la mise en entretien et en maintenance de certains puits du complexe d'Amandelbult à long terme, qui avaient été initialement ciblés pour la mécanisation et l'augmentation de la production.

Une usine de concentration à Amandelbult pourrait également être placée en entretien et en maintenance, a déclaré l'une des sources.

Ces mesures devraient entraîner de nouvelles suppressions d'emplois dans les exploitations et une baisse des prévisions de production, ont ajouté les sources.

L'entreprise minière mondiale avait initialement prévu d'économiser 500 millions de dollars en supprimant des emplois et certains coûts au siège social de Johannesburg, à Londres et dans d'autres lieux.

La réduction des dépenses pourrait permettre d'économiser 1 milliard de dollars supplémentaires d'ici à la fin de 2024, la plupart de ces économies devant provenir de ses activités dans le secteur du platine, a déclaré l'une des sources, alors que l'entreprise est la dernière à ressentir l'impact de la chute des prix qui frappe le premier producteur mondial de platine, l'Afrique du Sud.

Anglo American n'a pas souhaité faire de commentaire.

La production minière de platine de l'Afrique du Sud a diminué progressivement au cours des dernières décennies, les investisseurs hésitant à investir dans de nouvelles mines en raison des menaces que fait peser sur la demande future de ce métal le secteur des véhicules électriques à batterie, qui connaît une croissance rapide.

Le platine, le palladium et le rhodium sont utilisés dans les dispositifs qui réduisent les émissions de gaz d'échappement des moteurs diesel et à essence.

La chute rapide du palladium et du rhodium a déjà contraint d'autres producteurs sud-africains, dont Sibanye Stillwater et Impala Platinum, à procéder rapidement à des suppressions d'emplois pour tenter de préserver leurs marges.

Anglo devrait également supprimer des emplois et des coûts dans son autre unité sud-africaine, Kumba Iron Ore, où les stocks ont atteint 9 millions de tonnes en septembre en raison de l'aggravation des goulets d'étranglement ferroviaires.

Selon un groupe de 11 analystes, Anglo Platinum devrait représenter 12 % des bénéfices nets du groupe, soit 1,3 milliard de dollars cette année, contre 30 %, soit 4,4 milliards de dollars, en 2022.

Ces projets interviennent alors que le directeur général d'Anglo, Duncan Wanblad, cherche à développer un projet d'engrais Woodsmith de 9 milliards de dollars en Grande-Bretagne, pour lequel la société a annoncé une dépréciation de 1,7 milliard de dollars en février.

"Les actifs à coût élevé sont sous pression depuis un certain temps, en particulier dans les mines plus anciennes à forte intensité de main-d'œuvre (...Amandelbult). À mesure que l'industrie passe à des mines plus récentes et mécanisées (Mogalakwena...), les mines plus anciennes et plus coûteuses seront rationalisées", ont déclaré les analystes de BofA Securities.

Les prix du palladium ont chuté à leur plus bas niveau depuis cinq ans, tandis que le rhodium, qui a atteint un niveau record de près de 30 000 dollars l'once en 2021, est tombé depuis à environ 4 400 dollars l'once. Les prix du platine ont chuté de 16 % cette année.

UNE CROISSANCE EN PANNE

Les mesures de réduction des coûts du secteur, également prises par les petites entreprises minières de platine, interviennent alors que l'économie la plus industrialisée d'Afrique n'a enregistré qu'une croissance de 0,3 % au cours des neuf premiers mois de cette année.

Les mines de platine ont rapporté au pays environ 275 milliards de rands (environ 14,6 milliards de dollars) en recettes d'exportation l'année dernière, selon les données du Minerals Council South Africa. Les mines, dont certaines sont parmi les plus profondes du monde, emploient environ 175 000 personnes.

Certains de ces emplois sont en train de s'évaporer.

Sibanye, le plus grand employeur minier d'Afrique du Sud, a déclaré en octobre qu'il prévoyait de supprimer environ 4 000 emplois et de fermer certains puits. La société rivale Impala a mis en place un processus de réduction volontaire des emplois jusqu'à la fin de l'année, a déclaré un porte-parole.

"Si les chiffres sont faibles, nous devrons peut-être procéder à une rationalisation plus poussée du capital. D'autres économies pourraient être réalisées grâce à des initiatives plus approfondies en matière de travail, comme la consultation des syndicats (sur la procédure de l'article 189) ou l'extension de la procédure de départ volontaire", a déclaré le porte-parole.

Les difficultés du secteur pourraient encore s'aggraver avec l'augmentation de la pénétration des VE dans les années à venir.

"Il y aura une destruction significative de la demande pour les platinoïdes, en particulier le palladium et le rhodium, bien que limitée pour le platine, à partir de 2028 en raison de la pénétration des véhicules électriques à batterie, et à mesure que la demande de platinoïdes pour les catalyseurs automobiles diminuera", ont déclaré les analystes de Citigroup. (Reportage de Felix Njini et Clara Denina ; rédaction de Veronica Brown et David Evans)