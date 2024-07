(Alliance News) - Anglo American PLC a déclaré jeudi qu'il prévoyait d'achever "substantiellement" la cession de certains actifs d'ici la fin de l'année prochaine, alors que le mineur diversifié a fait état d'une baisse de la production dans ses opérations, y compris le cuivre, le charbon et le diamant.

Le groupe minier diversifié basé à Londres a dévoilé en mai sa nouvelle stratégie visant à céder certains actifs après avoir réussi à contrecarrer l'offre de rachat d'Anglo American par son rival BHP Group Ltd.

En mai, Anglo American n'a pas indiqué quand elle prévoyait de terminer la cession de ses actifs.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, Anglo American a l'intention de "défusionner" Anglo American Platinum Ltd et de "céder" ou de "défusionner" De Beers. Elle souhaite également céder ses activités dans le domaine du charbon sidérurgique.

Jeudi, l'entreprise a déclaré qu'elle travaillait "à un rythme soutenu" pour mettre en œuvre les cessions d'actifs et a indiqué qu'elle visait à achever "substantiellement" la transformation d'ici la fin de 2025.

En publiant son rapport de production pour le deuxième trimestre au 30 juin, Anglo American a déclaré jeudi que la production de cuivre a chuté de 6,2 % à 196 000 tonnes, contre 209 000 tonnes un an plus tôt, en raison de la baisse du débit des mines Los Bronces et El Soldado au Chili, et des teneurs inférieures "planifiées" à la mine Quellaveco au Pérou.

Par rapport au premier trimestre, la production de cuivre a diminué de 1,0 %, passant de 198 000 tonnes.

Anglo American a maintenu ses prévisions de production annuelle de cuivre entre 730 000 tonnes et 790 000 tonnes, contre 826 000 tonnes en 2023.

La production de minerai de fer est restée stable sur une base annuelle à 15,6 millions d'onces pour le deuxième trimestre, après que la mine Minas-Rio à Brazi ait réalisé une performance record au deuxième trimestre. La production a augmenté de 3,3 % par rapport aux 15,1 millions de tonnes du premier trimestre.

Anglo American prévoit pour 2024 une production de minerai de fer comprise entre 58 et 62 millions de tonnes, contre 59,9 millions de tonnes en 2023.

Dans une déclaration séparée, Kumba Iron Ore Ltd a signalé jeudi une baisse de 2,9 % de la production de minerai de fer à 9,18 millions de tonnes au deuxième trimestre, contre 9,45 millions de tonnes au même trimestre de l'année dernière, tandis que la production a diminué de 0,9 % par rapport à 9,27 millions de tonnes au premier trimestre.

Kumba est une filiale dans laquelle Anglo American détient une participation de 70 %.

Pour Anglo American, la production de métaux du groupe du platine a diminué de 2,3 %, passant de 943 000 onces à 921 000 onces en glissement annuel, reflétant la baisse attendue des volumes de la mine de Kroondal en Afrique du Sud, qui est déclarée comme achat de concentré par un tiers, et la baisse de la production à Mototolo, Mogalakwena et Unki, également en Afrique du Sud.

Les prévisions de production annuelle de platinoïdes pour Anglo American se situent entre 3,3 millions d'onces et 3,7 millions d'onces, en baisse par rapport aux 3,8 millions d'onces de 2023.

Séparément, Anglo American Platinum a affiché une augmentation de 6,0 % de la production raffinée totale à 1,28 million d'onces au deuxième trimestre par rapport à 1,21 million d'onces l'année précédente, tandis que la production a bondi de 63 % par rapport à 788 200 onces au premier trimestre.

Anglo American a déclaré que la production de diamants a chuté de 15 % sur une base annuelle, passant de 7,6 millions de carats à 6,4 millions de carats. La production a baissé de 6,9 millions de carats sur une base trimestrielle.

La production de diamants estimée pour 2024 se situe entre 26 et 29 millions de carats, contre 31,9 millions de carats en 2023.

La production de charbon sidérurgique a augmenté de 26 % par an, passant de 3,4 millions de tonnes à 4,2 millions de tonnes, tandis que la production a augmenté de 12 % par rapport à 3,8 millions de tonnes.

Anglo American a maintenu la suspension de la production de la mine de charbon sidérurgique Grosvenor dans le Queensland, en Australie. La production de Grosvenor est exclue des prévisions relatives au charbon sidérurgique pour le second semestre de l'année. À la fin du mois dernier, la mine Grosvenor a connu un incendie souterrain.

Les prévisions annuelles de production de charbon sidérurgique se situent entre 14 et 15,5 millions de tonnes. En 2023, la production était de 16,0 millions de tonnes.

La production annuelle de nickel a augmenté de 1,0 %, passant de 9 900 tonnes à 10 000 tonnes. La production a augmenté de 5 % par rapport aux 9 500 tonnes du trimestre précédent.

La production de minerai de manganèse a chuté de 63 % en rythme annuel, passant de 970 000 tonnes à 356 000 tonnes, tandis qu'elle a chuté de 55 % par rapport aux 784 000 tonnes du premier trimestre.

Les actions d'Anglo American étaient en hausse de 1,9 % à 2 319,00 pence tôt jeudi à Londres.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

