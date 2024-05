Anglo American PLC :

* ANGLO AMERICAN PLC - ANGLO AMERICAN ACCÉLÈRE LA MISE EN ŒUVRE DE SA STRATÉGIE

* ANGLO AMERICAN - PLANS DE MISE EN ŒUVRE D'UN CERTAIN NOMBRE DE CHANGEMENTS STRUCTURELS MAJEURS

* ANGLO AMERICAN : CHARBON SIDÉRURGIQUE - À CÉDER ET RÉPONDANT ACTUELLEMENT À UN FORT INTÉRÊT DE LA PART D'UN ACHETEUR

* ANGLO AMERICAN - ANGLO AMERICAN PLATINUM - À SCINDER

* ANGLO AMERICAN : NICKEL - EXPLORATION DES OPTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE ET DE DÉSINVESTISSEMENT

* ANGLO AMERICAN - DE BEERS - À CÉDER OU À SCINDER, AFIN D'AMÉLIORER LA FLEXIBILITÉ STRATÉGIQUE DE DE BEERS ET D'ANGLO AMERICAN

* ANGLO AMERICAN : OBJECTIF DE RÉDUCTION DES COÛTS DE 0,8 MILLIARD DE DOLLARS SUPPLÉMENTAIRES À PARTIR DE LA FIN DE 2025

* ANGLO AMERICAN - ANGLO AMERICAN EST SUR LA BONNE VOIE POUR ATTEINDRE EN 2024 LE RYTHME ANNONCÉ DE 1 MILLIARD DE DOLLARS D'ÉCONOMIES ANNUELLES SUR LES DÉPENSES D'EXPLOITATION.

* ANGLO AMERICAN - LA RÉDUCTION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE 1,6 MILLIARD DE DOLLARS AMÉRICAINS AU COURS DES TROIS PROCHAINES ANNÉES, PRÉVUE EN DÉCEMBRE 2023, EST ÉGALEMENT EN BONNE VOIE.

* ANGLO AMERICAN - STEELMAKING COAL -. ANGLO AMERICAN A L'INTENTION DE CÉDER SON ACTIVITÉ DE CHARBON SIDÉRURGIQUE DE HAUTE QUALITÉ

* ANGLO AMERICAN : "LE PORTEFEUILLE ET LA STRUCTURE D'ANGLO AMERICAN SONT PLUS SIMPLES SANS ANGLO AMERICAN PLATINUM"

* ANGLO AMERICAN - S'ATTEND À CE QUE LES CHANGEMENTS OFFRENT DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS À LA MAIN-D'ŒUVRE D'ANGLO AMERICAN

* ANGLO AMERICAN - RECONNAÎT QU'UN GRAND NOMBRE DE CHANGEMENTS PRÉVUS DANS LE PORTEFEUILLE ET D'AUTRES CHANGEMENTS DÉCRITS CI-DESSUS PEUVENT CRÉER DE L'INCERTITUDE POUR LA MAIN-D'ŒUVRE D'ANGLO AMERICAN

* ANGLO AMERICAN : SUR LE PROJET WOODSMITH CROP NUTRIENTS, CO POUR RALENTIR L'INVESTISSEMENT - QUI DEVRAIT ÊTRE RÉDUIT À 0,2 MILLIARD DE DOLLARS EN 2025 ; PAS DE CAPEX EN 2026

* ANGLO AMERICAN - L'EFFECTIF EN COURS ET LES RECONFIGURATIONS PLUS LARGES D'ANGLO AMERICAN PLATINUM ET DE KUMBA, COMME PRÉVU EN FÉVRIER 2024, SE POURSUIVENT ET NE SONT PAS AFFECTÉS