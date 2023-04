Anglo American progresse vers des objectifs ambitieux de neutralité carbone

(Alliance News) - Anglo American PLC a déclaré mardi qu'il progressait vers son ambition de devenir neutre en carbone dans l'ensemble de ses opérations d'ici 2040.

L'entreprise minière cotée à Londres et à Johannesburg a déclaré que ses émissions de carbone des catégories 1 et 2 étaient inférieures de 21 % aux niveaux maximaux de 2019 à la fin de 2022.

Les émissions de type 1 couvrent les émissions de gaz à effet de serre qu'une entreprise produit directement, tandis que les émissions de type 2 couvrent celles qu'elle produit indirectement.

"Cette réduction significative reflète notre transition vers un approvisionnement en électricité 100 % renouvelable dans nos opérations en Amérique du Sud, l'Australie devant suivre en 2025", a déclaré le groupe.

En Afrique australe, qui est aujourd'hui la principale source d'émissions de type 2, l'entreprise minière s'est associée à EDF Renewables pour développer une capacité de production propre de 3 à 5 gigawatts au cours de la prochaine décennie.

"Bien que la réduction des émissions de type 3 dépende largement de la décarbonisation de nos chaînes de valeur et de l'industrie sidérurgique en particulier, qui représente la majeure partie de notre empreinte, nous progressons dans notre objectif de réduire ces émissions de moitié d'ici 2040", a déclaré le groupe minier diversifié.

Les émissions de type 3 couvrent les émissions dont l'entreprise est indirectement responsable, en amont et en aval de sa chaîne de valeur.

La neutralité carbone est un état d'émission nette nulle de dioxyde de carbone, ce qui signifie que certains gaz à effet de serre sont encore libérés, mais qu'ils sont compensés par l'élimination d'une quantité équivalente de gaz à effet de serre de l'atmosphère.

Le directeur général d'Anglo American, Duncan Wanblad, a déclaré : "La lutte contre le changement climatique est un enjeu de plus en plus important : "La lutte contre le changement climatique est un défi de plus en plus urgent pour toutes les entreprises. Grâce à notre portefeuille de produits diversifié, nous sommes bien placés pour fournir de manière responsable un grand nombre des métaux et minéraux essentiels dont le monde a besoin pour passer à un monde plus propre et plus vert".

"Notre engagement à faire partie de la solution commence dans notre propre entreprise en atteignant nos objectifs de neutralité carbone, tout en reconnaissant que les partenariats sont essentiels pour atteindre notre objectif commun d'un avenir à faible émission de carbone", a déclaré M. Wanblad.

Les actions d'Anglo American ont augmenté de 3,8 % pour atteindre 1 037,78 ZAR à Johannesburg. À Londres, elles ont grimpé de 1,7 % à 2 760,50 pence.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.