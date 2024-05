(Alliance News) - Anglo American PLC a rejeté mercredi une troisième proposition de rachat de BHP Group Ltd, mais a donné au mineur basé à Melbourne un délai supplémentaire de sept jours pour formaliser une offre.

Les actions d'Anglo American ont augmenté de 0,2 % à 2 693,00 pence à Londres mercredi. À Johannesburg, les actions ont augmenté de 1,4 % pour atteindre 6 246,90 ZAR.

Les actions de BHP ont chuté de 3,7 % à 2 341,00 pence à Londres. À Sydney, elles ont clôturé en hausse de 0,4 % à 46,24 AUD.

Selon les termes de la dernière proposition, soumise par BHP lundi, les actionnaires d'Anglo American recevraient 0,8860 action BHP et des actions d'Anglo American Platinum Ltd et de Kumba Iron Ore Ltd pour chaque action détenue.

Anglo American a déclaré que la dernière proposition représentait une valeur totale d'environ 2 934 pence par action.

Pour sa part, BHP a déclaré que l'offre valait 3 111 pence par action Anglo American, sur la base des cours de clôture de BHP mercredi et d'Anglo Platinum et Kumba mardi.

BHP a déclaré que son "ratio d'offre finale" pourrait être augmenté sous certaines conditions, par exemple si le conseil d'administration d'Anglo American acceptait de recommander une offre plus élevée ou si une autre offre était faite par une société rivale.

Anglo American a déclaré que la proposition comprenait la même "structure très complexe" que les propositions précédemment rejetées le 26 avril et le 13 mai.

"Le conseil d'administration continue de penser que la structure pose de sérieux problèmes, étant donné qu'elle est susceptible d'entraîner un risque d'achèvement important et un impact sur la valeur qui pèserait de manière disproportionnée sur les actionnaires d'Anglo American", a déclaré la société.

L'offre nécessiterait deux scissions simultanées de sociétés cotées en bourse ainsi qu'une prise de contrôle, ce qui est sans précédent, a déclaré Anglo American.

Anglo American a noté que cela était en "contraste évident" avec son "plan autonome plus simple" pour accélérer la création de valeur annoncé mardi dernier, et sa proposition de scission d'Anglo American Platinum Ltd - une scission unique qu'Anglo American a "l'habitude de mener à bien".

Anglo American a déclaré qu'elle était confiante dans ses perspectives d'avenir en tant qu'entreprise autonome et qu'elle pensait que sa stratégie permettrait de "débloquer une valeur significative et non diluée" pour les actionnaires.

En conséquence, Anglo American a "rejeté à l'unanimité" la dernière proposition.

Le président Stuart Chambers a déclaré que la dernière proposition ne répondait pas aux préoccupations concernant "la structure, qui entraîne une complexité significative, des risques d'exécution, un délai prolongé pour l'achèvement et, par conséquent, a le potentiel d'une fuite de valeur matérielle dont les actionnaires d'Anglo American souffriraient de manière disproportionnée".

"De multiples engagements avec l'équipe de BHP n'ont pas encore permis de résoudre les problèmes liés à ces questions", a-t-il déclaré.

Néanmoins, Anglo American a demandé une prolongation du délai de fermeture ou de mise en place de BHP, jusqu'à mercredi prochain. Cela permettrait de "poursuivre l'engagement" avec BHP sur "l'atténuation des risques et l'impact sur la valeur pour les actionnaires d'Anglo American qui sont inhérents" à la dernière proposition.

Cette autorisation a été accordée par le comité des offres publiques d'achat.

M. Chambers a déclaré que le conseil d'administration était "disposé à poursuivre le dialogue avec BHP".

Le directeur général de BHP, Mike Henry, a déclaré que l'offre finale représentait une "augmentation significative" par rapport à la première proposition et qu'elle était "étayée" par l'approche disciplinée de BHP en matière de fusions et d'acquisitions.

"La proposition révisée de BHP offrira une valeur immédiate aux actionnaires d'Anglo American et leur permettra de bénéficier de la création de valeur à long terme du groupe combiné", a-t-il déclaré dans un communiqué.

BHP a déclaré qu'elle était "impatiente" de s'engager avec Anglo American pour explorer cette "opportunité unique et convaincante de réunir deux entreprises hautement complémentaires et de classe mondiale".

Lundi dernier, BHP a présenté une offre portant sur l'ensemble des actions et évaluant Anglo à 34 milliards de livres sterling, contre 31,1 milliards de livres sterling dans le cadre de sa précédente offre non sollicitée, non contraignante et conditionnelle, présentée le mois dernier. BHP a offert 0,813 action BHP pour chaque action Anglo, ce qui donne une valeur actuelle aux actions Anglo de 2 753 pence chacune, sur la base du propre prix de BHP.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.