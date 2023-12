(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en hausse ce vendredi, avant les données économiques américaines clés.

Le principal point d'intérêt de la journée sera le rapport sur les emplois non agricoles, qui pourrait aider à définir les perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Les données de vendredi devraient montrer que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 180 000 le mois dernier, contre 150 000 en octobre.

Ces données constitueront un indicateur de la santé du marché du travail américain, avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt qui sera prise mercredi prochain.

"Le fait que les données publiées en début de semaine aient laissé entrevoir un net relâchement du marché de l'emploi américain incite de nombreux investisseurs à penser que les données officielles d'aujourd'hui suivront également la tendance à l'assouplissement. Si les données sont suffisamment faibles, le rallye des obligations américaines pourrait se poursuivre", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 14,6 points, soit 0,2 %, à 7 528,32

Hang Seng : en baisse de 0,1% à 16 331,32

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,7% à 32 307,86

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,3 % à 7 194,90

DJIA : clôture en hausse de 0,2% à 36 117,38

S&P 500 : clôture en hausse de 0,8% à 4 585,59

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,4% à 14 339,99

EUR : baisse à 1,0780 USD (1,0791 USD)

GBP : baisse à 1,2579 USD (1,2580 USD)

USD : hausse à JPY144,16 (JPY144,07)

Or : hausse à 2 030,45 USD l'once (2 028,77 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 75,67 USD le baril (74,52 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de vendredi sont encore à venir :

Chine Fin du sommet UE-Chine

11:00 GMT Production industrielle irlandaise

08:30 EST Rapport sur l'emploi aux États-Unis

10:00 EST Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

Goldman Sachs relève J Sainsbury à 'buy' (neutre) - objectif de prix 350 (305) pence

Citigroup relève Kingspan à 'neutre' - objectif de cours 75 EUR

ENTREPRISES - FTSE 100

Anglo American a déclaré que la production en 2023 devrait avoir augmenté d'environ 3 %, son PDG Duncan Wanblad ayant déclaré que "les perspectives pour les produits miniers ont rarement été aussi bonnes". Cependant, il s'attend à ce que la production baisse d'environ 4 % l'année prochaine et d'environ 3 % supplémentaires en 2025, car il reprogramme pour améliorer la valeur et réduire les coûts unitaires, avant que la production n'augmente d'environ 4 % en 2026. "Sur le plan opérationnel, nous améliorons la performance des coûts et la génération de trésorerie en reconfigurant un certain nombre de nos actifs pour adapter le profil de production aux contraintes à court terme et aux conditions du marché, et ainsi protéger la valeur à plus long terme", a expliqué le PDG Wanblad.

Berkeley Group a fait état d'une progression de ses résultats au cours de la période intermédiaire. Au cours des six mois précédant le 31 octobre, le bénéfice avant impôt a augmenté de 4,6 % en glissement annuel, passant de 284,8 millions de livres sterling à 298 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires a baissé de 0 %, passant de 2,00 milliards de livres sterling à 1,19 milliard de livres sterling. Pour l'avenir, la société a déclaré qu'elle visait un bénéfice avant impôts d'au moins 1,5 milliard de livres sterling pour l'exercice en cours et les deux suivants. "Au cours du semestre, nous avons livré 1 785 nouveaux logements privés et abordables, dont 87 % sur des terrains en friche, et fourni plus de 250 millions de livres sterling en subventions pour la construction de logements abordables et en engagements en faveur de la collectivité et des infrastructures, soit plus de 100 % du bénéfice après impôt généré au cours de la période", a déclaré le directeur général, Rob Perrins. Toutefois, il a ajouté que l'incertitude causée par les régimes de planification, d'imposition et de réglementation rend la régénération urbaine de plus en plus difficile à réaliser. L'entreprise restera concentrée sur la réduction des coûts et l'investissement dans les travaux en cours. "Nous sommes prêts et capables de déployer des capitaux dans de nouvelles opportunités une fois que le marché et les cycles réglementaires s'infléchiront et que les rendements seront proportionnels au niveau d'investissement initial et au risque opérationnel que nous prenons", a expliqué M. Perrins.

ENTREPRISES - FTSE 250

IG Group a déclaré que Breon Corcoran deviendra son nouveau PDG à partir du 29 janvier de l'année prochaine, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation. Il était auparavant PDG de WorldRemits jusqu'en 2022, et a dirigé Paddy Power Betfair jusqu'en 2018, et est actuellement président non exécutif d'Auction Technology Group. "Il a fait ses preuves en tant que dirigeant d'équipes performantes au sein d'organisations multinationales, avec une capacité à obtenir des résultats pour toutes les parties prenantes. Le conseil d'administration est convaincu que Breon est la personne idéale pour diriger l'IG et mener à bien la prochaine phase de croissance", a déclaré Mike McTighe, président de l'IG.

AUTRES ENTREPRISES

Christie Group, le fournisseur de services financiers, d'inventaire et de systèmes coté sur l'AIM, a averti que certaines de ses transactions qui devaient être conclues avant la fin de l'année seront probablement repoussées à 2024. "Les acheteurs et les vendeurs qui travaillent activement à l'échange de contrats ont indiqué leur intention de retarder les transactions jusqu'en 2024 afin d'éviter les perturbations opérationnelles de leurs activités avant Noël", a expliqué l'entreprise. Par conséquent, le résultat annuel de l'entreprise devrait être inférieur aux attentes du marché.

