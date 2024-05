(Alliance News) - Anglo American PLC a declare mercredi qu'il pouvait "debloquer une valeur significative pour ses actionnaires", alors que le mineur fait cavalier seul apres avoir reussi a repousser une tentative de rachat de la part de son grand rival BHP Group Ltd.

Juste avant la cloture de la bourse, BHP a exclu de faire une offre ferme pour Anglo American, son petit camarade du secteur minier, car ses tentatives pour "accroitre la valeur pour les deux groupes d'actionnaires" ont ete repoussees.

Le directeur general de BHP, Mike Henry, a declare : "Nous n'avons pas pu parvenir a un accord avec Anglo American : "Nous n'avons pas reussi a nous mettre d'accord avec Anglo American sur nos points de vue specifiques concernant les risques et les couts lies a la reglementation sud-africaine et, malgre nos efforts d'engagement constructif et nos nombreuses demandes, nous n'avons pas ete en mesure d'obtenir d'Anglo American les informations cles necessaires pour formuler des mesures permettant de faire face au risque excessif qu'ils percoivent.

"Nous restons convaincus que notre proposition est la structure la plus efficace pour creer de la valeur pour les actionnaires d'Anglo American, et nous sommes persuades qu'en travaillant avec Anglo American, nous aurions pu obtenir toutes les autorisations reglementaires necessaires, y compris en Afrique du Sud.

Anglo American avait rejete une prolongation de la date fixee par BHP pour la mise en oeuvre du plan. La semaine derniere, Anglo American, dont le siege est a Londres, a rejete la troisieme proposition de rachat de 34 milliards de livres sterling du mineur base a Melbourne.

BHP a offert 0,8860 action BHP pour chaque action Anglo. L'offre globale de BHP exigeait qu'Anglo American se retire de ses activites en Afrique du Sud et realise deux scissions de ses participations dans Anglo American Platinum et Kumba Iron Ore.

Au debut du mois, pour repousser l'approche de BHP, Anglo American a devoile une nouvelle strategie "radicale" qui lui permettra de conserver ses actifs dans le domaine du cuivre et du minerai de fer, tout en se debarrassant de ses activites dans le domaine du platine et des diamants.

Le president d'Anglo American, Stuart Chambers, a declare mercredi : "Anglo American a defini une voie claire pour accelerer la mise en oeuvre de sa strategie et degager une valeur significative pour ses actionnaires. Nos actionnaires beneficieront d'une transparence de la valeur et d'une exposition non diluee a un portefeuille plus simple d'actifs de classe mondiale, d'une performance operationnelle constamment plus forte et d'une croissance tres attrayante dans les secteurs du cuivre, du minerai de fer de premiere qualite et des nutriments pour les cultures. L'equipe de direction d'Anglo American, soutenue par le conseil d'administration, se concentre pleinement sur la mise en oeuvre des plans qu'elle a definis pour accelerer la creation de valeur, et ce a un rythme soutenu".

Les actions d'Anglo American ont chute de 3,9 % a 2 458,00 pence l'unite a Londres mercredi. La societe a une valeur de marche de 32,90 milliards de livres sterling. BHP a augmente de 0,1 % a 2 338,00 pence, ce qui lui donne une capitalisation boursiere de 118,19 milliards de livres sterling.

Par Eric Cunha, redacteur en chef d'Alliance News

